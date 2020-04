“Libri e attività per bambini” con Noemi D'Amore: oggi prepariamo vasetti di sabbia colorata

Da oggi prende il via un nuovo appuntamento su Sanremonews e Imperianews, dedicato ai bambini, per trascorrere con un po' di svago questi giorni di forzatura in casa. Ad occuparsi della rubrica sarà Noemi D’Amore, assistente/educatore all’infanzia con una grande passione per la pedagogia.

“Con la nascita di mio figlio, ho deciso di approfondire questa tematica, avvicinandomi soprattutto ad autori come T. Gordon in “Genitori Efficaci”, A. Kohn e il suo 'Amarli senza se e senza ma', al metodo Montessori, e molti altri! Dopo aver letto svariati libri, sono giunta alla conclusione che non esiste il perfetto metodo educativo: ogni bambino è diverso e quindi ha diversi bisogni, tutto sta nel trovare la giusta via di mezzo (Mica semplice, direte Voi con ragione!).

Ho avuto modo di lavorare in un asilo nido ed in una scuola primaria, esperienze fondamentali per capire la complessità che si nasconde dietro l’organizzazione di una semplice attività di gruppo. Oltre all’ambito scolastico, ho deciso di portare la mia esperienza anche tramite incontri con le famiglie: ho proposto delle letture al parco, laboratori creativi e incontri sulla genitorialità.

In questa difficile situazione, dove ai bambini non è permesso giocare con i compagni dell’asilo o andare ai giardinetti, ho pensato di registrare delle audio-favole disponibili per tutti i genitori, da usare come mezzo di distrazione nei momenti di bisogno.

Inoltre, per aiutare i genitori a trascorrere dei momenti sereni, di gioco ma anche didattici, con i propri figli, condividerò con Voi attività e laboratori dedicati ai bambini, realizzabili con materiali semplici e facilmente reperibili.

Ogni domenica potrete seguirmi sulla nuova rubrica di Sanremonews dedicata ai piccoli lettori e sulla mia pagina Facebook: Libri e attività per bambini” commenta Noemi.

Vasetti di sabbia colorata

Il laboratorio che vi propongo oggi vi porterà indietro con la memoria: vi ricordate quei vasetti di vetro che, all’interno, nascondevano brillanti disegni fatti con la sabbia? Useremo una tecnica simile, molto semplice, ma di grande effetto!

MATERIALE

Sale fino

Gessetti colorati

Grattugia

Scodelle

Cucchiaino (e/o un imbuto)

Vasetto di vetro o di plastica trasparente, con tappo

Consiglio: se non avete vasetti di vetro, potete usare il fondo di una bottiglietta di plastica trasparente, che tapperete con della pellicola e dello scotch.

PROCEDIMENTO

Prima di iniziare, assicuratevi di avere tutto il necessario a portata di mano e scegliete il piano di lavoro più adatto a Vostro figlio, ad esempio sul tavolo o per terra, sopra ad un lenzuolo.

Non esiste un’età specifica per questa attività: siate presenti, ma osservatori, lasciatevi guidare dalla fantasia di Vostro figlio.

Nel primo passaggio, si dovrà creare la sabbia colorata:

versare il sale fino in varie scodelle, in base a quanti colori vorrete fare;

prendere un gessetto colorato e grattugiarlo direttamente in una scodella: più gessetto metterete e più il colore sarà intenso; attenzione alle dita se il gessetto diventa troppo piccolo!

Per ottenere tonalità diverse, usate gessetti di vari colori nella stessa scodella;

mescolare con un cucchiaio sino ad ottenere un composto dal colore uniforme.

Dopo aver sperimentato vari colori, si procede con la realizzazione del vasetto:

utilizzando un cucchiaino (o un imbuto), il bambino riempirà il vasetto con la sabbia colorata che preferisce, creando così vari effetti visivi di stratificazione;

il vasetto dovrà essere riempito sino all’orlo in modo da poterlo capovolgere senza mischiare gli strati colorati;

si possono creare vari effetti, ad esempio spingendo con uno stuzzicadenti la sabbia colorata: si formeranno così degli strati “a onde”;

A questo punto, potrete chiudere il vasetto o svuotarlo e continuare a giocare!





ASPETTO PEDAGOGICO

Sviluppo cognitivo: i bambini potranno pensare “con” e “attraverso” vari oggetti, questo li renderà consapevoli del fatto che, attraverso mezzi materiali, è possibile trasformare le idee in realtà. Inoltre, potranno sviluppare la motricità fine, ovvero il controllo motorio sui piccoli movimenti delle mani e delle dita.

I bambini condivideranno un momento di gioco in compagnia del genitore, dove l’adulto potrà osservare l’attività o entrare direttamente a far parte del gioco, creando così un’occasione di unione familiare.

Infine, ma non per importanza, l’insegnamento al riciclo: i gessetti troppo piccoli per disegnare, infatti, prenderanno nuova vita!

Tata Noemi vi aspetta la prossima settimana con un nuovo laboratorio "Se vorrete mandarmi le foto dei Vostri vasetti colorati, o per altri consigli, potete contattarmi sulla mia pagina Facebook: Libri e attività per bambini