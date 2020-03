Grandi autori a casa tua: dieci minuti online con i protagonisti della letteratura contemporanea. Carlo Lucarelli primo scrittore “a domicilio”

“Per risolvere un caso De Luca è disposto a tutto, perfino a vendere l’anima al diavolo. Questa volta, però, ha l’occasione di fare la cosa giusta al modo giusto”. È l’incipit de ‘L’inverno più nero’ (ed. Einaudi), l’ultimo libro di Carlo Lucarelli – “spiegato” direttamente dall’autore nel vostro salotto. Ascoltiamolo online sulla pagina Facebook (QUI) e youtube QUI) e sulle pagine istituzionali dei Comuni coinvolti.

Carlo Lucarelli è autore di romanzi, saggi e sceneggiature e ideatore dei celebri personaggi Coliandro e Grazia Neri. Tra i tanti titoli, Intrigo Italiano e Peccato Mortale, che hanno segnato il ritorno sulla scena del commissario De Luca, e ancora Ottava vibrazione, Ferengi e Albergo Italia, tre gialli ambientati in Eritrea. Per molti anni ha condotto trasmissioni televisive in cui ripercorreva celebri casi criminali esaminandone gli aspetti rimasti oscuri: la più famosa è Blu Notte - Misteri Italiani (1999-2009), che nella prima edizione si chiamava Mistero in blu.

Grandi Autori a casa tua è una vera e propria rassegna letteraria sul web: dieci minuti di chiacchiere, battute, pensieri con i grandi protagonisti della nostra letteratura contemporanea. In un momento così difficile, ecco il miglior modo di proseguire con Cervo in blu…d’inchiostro- La Riviera dei Libri, in attesa di ritrovarci tutti insieme nell’Oratorio di Santa Caterina, all’Auditorium della Camera di Commercio, al Palafiori, alla Biblioteca di Ospedaletti e nel magico giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera.

“Ho ideato questo nuovo format per incontrare l’umanità di grandi scrittori – dichiara la curatrice Francesca Rotta Gentile – e per tenerci compagnia con buoni libri…in questo isolamento, abbracciamoci così!”.

Un’iniziativa che coinvolge cinque Comuni della Provincia di Imperia: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera si uniscono e, in collaborazione con l'associazione Cumpagnia du Servu, presentano video incontri letterari - realizzati via Skype da Francesca Rotta Gentile - con gli scrittori più importanti del panorama culturale contemporaeo, da Carlo Lucarelli a Dacia Maraini, da Gianrico Carofiglio a Melania Mazzucco, da Ferruccio de Bortoli a Cristina dell'Acqua, da Annarita Briganti a Enrico Galiano e molti altri.

I cinque Comuni, con gli Assessori alla Cultura Annina Elena per Cervo, Marcella Roggero per Imperia, Silvana Ormea per Sanremo, Giacomo de Vai per Ospedaletti, Vittorio Ingenito per Bordighera, danno così un segnale importante: la cultura continua a vivere anche durante la drammatica emergenza dettata dall’epidemia di COVID19.

Le interviste saranno pubblicate due volte alla settimana (sabato e mercoledì) sulla nuova pagina Facebook (QUI) , sul canale youtube e sulle pagine facebook dei Comuni coinvolti.

CALENDARIO:

Domenica 29 marzo: Carlo Lucarelli

Mercoledì 1 aprile: Ferruccio de Bortoli

Sabato 4 aprile: Cristina dell'Acqua

Mercoledì 8 aprile: Annarita Briganti

Sabato 11 aprile: Gianrico Carofiglio

Mercoledì 15 aprile: Melania Mazzucco

Sabato 18 aprile: Benedetta Cibrario

Mercoledì 22 aprile: Enrico Galiano

Sabato 25 aprile: Walter Barberis

Mercoledì 29 aprile: Dacia Maraini

La letteratura continua a vivere. #iorestoacasa