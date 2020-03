Sanremo: il parere di una lettrice sulla vicenda del papà e figlio al supermercato

"Buongiorno direttore, vorrei esprimere il mio pensiero sulla vicenda del papà con il figlio di 7 anni al supermercato. Il signore secondo me in questo momento storico non si rende conto in che situazione lavorano le persone (io e mio marito compresi, non al supermercato ma comunque sempre a contatto con la gente). Le cassiere hanno solamente cercato di far rispettare l'ordinanza dello Stato, non una regola fai da te... A mio avviso lui avrebbe potuto semplicemente spiegare che non sapeva a chi lasciare il figlio e naturalmente a 7 anni non lo poteva lasciare a casa da solo e sicuramente tutta la polemica non ci sarebbe stata e poi, è un disonore far disinfettare le mani ad un bambino di 7 anni?? Io non capisco, nessuno ha detto che il figlio fosse infetto (come se fosse una colpa esserlo!) ma anzi… è una protezione anche per lui. E poi sta a noi genitori far capire ai bambini (che sono molto più in gamba di noi adulti) le situazioni e non spaventarli come invece sono sicura ha fatto il papà....

È un momento critico per tutti e si tratta solo di avere un po' di pazienza.. Da parte di tutti...

Cordialità Stefania".