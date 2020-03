Sanremo: è mancato il padre di Giancarlo Riolfo, il ricordo e il cordoglio degli 'Irriducibili Sanremo'

“Gli Irriducibili Sanremo si stringono con affetto attorno a Giancarlo Riolfo colpito in queste ore dalla perdita del padre. Riolfo ha militato nella Sanremese come giocatore dal 1990 al 1998 e poi nel periodo 2000-2002 vestendo la maglia biancoazzurra in varie categorie, dalla Promozione fino alla Serie D. Come allenatore ha guidato recentemente i matuziani nella Stagione 2016/2017 in Serie D. A Giancarlo e alla famiglia le nostre più sentite condoglianze”.