L’effetto dell’emergenza Coronavirus sul mondo dello spettacolo e degli eventi: intervista al produttore Angelo Giacobbe (Video)

Tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus e dai suoi effetti collaterali c’è quello degli eventi e dello spettacolo. Gli assembramenti sono il divieto numero uno in queste settimane di quarantena e, quindi, tutto il settore dell’intrattenimento è in stand-by in attesa di tempi migliori.

Ne parliamo oggi con Angelo Giacobbe, produttore teatrale e organizzatore di eventi, nome di riferimento noto non solo a Sanremo ma nell’intero panorama regionale e non solo. Proprio in queste settimane il mondo degli eventi ha subìto un arresto tanto improvviso quanto devastante ma, per contro, l’arte in tutte le sue forme sono al centro di moltissime iniziative che vanno dai terrazzi alle pagine dei social.