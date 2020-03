Sanremo: risposta della 'Tutela del Malato' alla lettrice che ha problemi per la terapia domiciliare del marito

Una nostra lettrice, Erminia De Biasi della segreteria della ‘Tutela e diritti del Malato’, ci ha scritto per dare un consiglio alla lettrice (QUI la mail) che ha difficoltà per la terapia domiciliare per il marito:

“Dovrebbe chiedere al medico curante di attivare il servizio territoriale ‘Asl Adi’. Colgo anche l'occasione per evidenziare un problema: in giro troppa gente senza mascherina e chiedo alle Autorità competenti di fornire farmacie e negozi di mascherine chirurgiche. Noi cittadini abbiamo il diritto di poterle acquistare mentre da mesi sono introvabili”.