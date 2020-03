Sanremo: Musica a Santa Tecla ed emergenza Coronavirus, il direttore artistico conferma "E' tutto pronto ma non possiamo darne conferma definitiva"

La nuova stagione concertistica internazionale 2020 di "Musica a Santa Tecla" Sanremo è pronta. A darne conferma è il direttore artistico, Fabio Marra che tuttavia deve anche specificare che: "...allo allo stato attuale delle cose, non possiamo darne conferma definitiva: probabilmente, come ci auguriamo, ci sarà solo eventualmente uno slittamento delle date previste".



La rassegna, così come visto nelle ultime due edizioni, si dovrebbe tenere tra maggio e giugno. "Come sempre la partecipazione di artisti di fama internazionale e di giovani talenti potrà nuovamente confermare l'alto livello dell'evento culturale e musicale, grazie anche alla vostra numerosa ed affezionata partecipazione. - conclude il direttore artistico - Contiamo senz'altro di portare avanti il nostro impegno per la musica, la cultura e i giovani non appena sarà possibile, per dare alla città un segno di ripresa e di ritorno alla vita".