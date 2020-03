Emergenza sociale, il Comune di Dolceacqua ha attivato una distribuzione di piatti precotti alle famiglie in stato di necessità

Grazie ad un’iniziale proposta del vicesindaco Fabio Sbraci ed il coinvolgimento di un primo ristorante, l’amministrazione comunale di Dolceacqua ha dato vita a un nuovo progetto, a cui in seguito hanno aderito altri ristoratori, per preparare e consegnare piatti precotti alle famiglie in stato di necessità.

Il Comune sta organizzando la distribuzione di piatti precotti alle famiglie che in questo momento si trovano in grave difficoltà finanziaria. Il servizio sarà erogato per l'ora di pranzo e sarà portato a domicilio da personale della Protezione Civile.

L'Amministrazione Comunale ha avviato una campagna di raccolta alimentare di prodotti a lunga conservazione, presso le attività commerciali aperte. I cittadini che volessero donare qualcosa potranno lasciare i prodotti presso le attività e la Protezione Civile provvedere settimanalmente a recuperarle e consegnarle al comune che si occuperà della distribuzione.

Le famiglie che hanno necessità possono contattare il Comune attraverso il numero di telefono 0184.206444, oppure tramite email: info@dolceacqua.it o direttamente il Sindaco, i Consiglieri Comunali o il personale della Protezione Civile.