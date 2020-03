Emergenza Coronavirus: alle 14 trasmissione speciale con i Capigruppo del Comune di Sanremo

Nuovo appuntamento in diretta, oggi pomeriggio su Sanremo News e Imperia News con le trasmissioni speciali, dedicate all’emergenza Coronavirus.

Questo pomeriggio abbiamo deciso di organizzare quasi una ‘conferenza dei Capigruppo’ del Comune di Sanremo. Interpellando il Presidente del Consiglio, Alessandro Il Grande, abbiamo pensato ad una trasmissione in cui parlare con le varie ‘anime’ dell’assise matuziana, ovviamente in diretta sul nostro giornale, sulle nostre pagine Facebook e sul nostro canale You Tube.

Con noi ci saranno: Alessandro Il Grande, Sergio Tommasini, Simone Baggioli, Luca Lombardi, Mario Robaldo e Daniele Ventimiglia mentre non saranno presenti per precedenti impegni Eugenio Nocita e Roberto Rizzo. La trasmissione sarà condotta da Carlo Alessi e Pietro Zampedroni.

Per chi volesse seguire in diretta la trasmissione potrà farlo aprendo la home page del nostro giornale, oppure andare sulle pagine Facebook di Sanremo News e Imperia News. Chi la vorrà invece vedere sul proprio televisore (è necessario uno smart tv con installata l’applicazione di YouTube) potrà farlo andando sul canale ‘Il Nazionale’ e seguire la diretta. Sarà anche possibile inviare domande attraverso la nostra pagina Facebook.