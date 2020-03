Coronavirus: si va verso la chiusura parziale dei supermercati alla domenica, una scelta di responsabilità

“Una strada condivisa per razionalizzare e uniformare gli orari di apertura, evitando che ogni azienda proceda unilateralmente provocando significative differenze nei riguardi dei cittadini. È la soluzione che abbiamo proposto alla grande distribuzione ligure, in risposta all’appello di Cisl e Uil Liguria dei giorni scorsi, per scongiurare l’ipotesi di una chiusura totale domenicale che provocherebbe un’intensificazione dei flussi nei supermercati nei giorni immediatamente precedenti, oltreché un disservizio alla comunità ligure”.

È questo il commento dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Andrea Benveduti al termine della conference call con le sigle rappresentative della grande distribuzione regionale. “Ai lavoratori e alle lavoratrici – continua l’Assessore - va il nostro più sentito ringraziamento e la riconoscenza per il servizio essenziale che in queste settimane non hanno mai fatto mancare alla comunità ligure. Recuperare le energie è prioritario in vista delle prossime settimane, ma è altrettanto evidente che chiudere totalmente i supermercati e gli ipermercati alla domenica avrebbe provocato ai cittadini ulteriori disagi in questo momento di emergenza. Pensiamo che agire con buonsenso, responsabilità e nella tutela di tutti quei lavoratori esposti in prima linea in questa emergenza sia un dovere per tutta la politica e le istituzioni”.

“Abbiamo riscontrato - conclude Benveduti - la disponibilità di massima di tutti i grandi marchi per la chiusura pomeridiana alla domenica, che verrà vagliata ulteriormente nel corso del nuovo incontro che si terrà nella prossima settimana”.