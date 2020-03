Cuccioli di cane: dove adottarli o acquistarli?

Tutti sanno che un cane può essere acquistato o adottato in base a quelle che sono le esigenze e le caratteristiche che si ricercano dagli animali che sono ritenuti come il più perfetto esempio di compagnia e fedeltà per l'uomo. Al giorno d'oggi esistono diverse piattaforme, siti di annunci, luoghi virtuali all'interno dei quali trovare degli animali che sono pronti e disponibili ad essere adottati o acquistati. Ovviamente, al di là di tutti i possibili reclami che possono portare ad acquistare un cane per salvargli la vita, la scelta dipende da quelle che sono le caratteristiche che si vogliono ottenere e soprattutto dal tipo di animale domestico che si vuole avere con sé. Se non si ha la capacità di addestrare un cane attraverso delle specifiche funzioni o degli specifici comandi, o si teme che quel cane stesso possa essere troppo scontroso o remissivo nei confronti di un padrone, potrebbe essere necessario acquistare un cane da allevamenti che l'hanno trattato nel miglior modo possibile e che hanno garantito tutte le cure specifiche per l'animale, in modo da renderlo già perfettamente addestrato e allevato secondo tutte le misure migliori possibili. Ma dove si può trovare un cucciolo di cane da allevare, adottare o acquistare?

I cuccioli di cane presenti negli allevamenti

Partendo dall'ultima considerazione che è stata effettuata, ovvero quella che porta a pensare ad un allevamento che si è già occupato della formazione e dell'addestramento di un cucciolo di cane, vale la pena considerare tutte quelle che sono le funzioni e le caratteristiche di un allevamento incredibilmente formativo per il cucciolo di cane. Guardando a quelli che sono i grandi allevamenti presenti in Italia e considerando alcune delle piattaforme che più mettono in risalto questi stessi, si può sottolineare come gli allenamenti prendano in considerazione tutte le misure possibili per l'addestramento e l'allevamento di un cucciolo di cane prima che questo venga acquistato.

Ad esempio, Dicasafalcone è un allevamento affidabile e permette, insieme a tante altre piattaforme e organizzazioni di questo tipo, gli ottenere un addestramento ottimale per tutti i cuccioli di cane. Questi stessi presenteranno, chiaramente, un pedigree di eccellente genealogia, un equilibrio caratteriale ottenuto da controlli specifici, che tengono conto anche delle patologie ereditarie della razza, e una salvaguardia di tutte le qualità morfologiche, caratteriali e di salute. I cuccioli di cane che sono addestrati in allevamenti specializzati come quello sopra citato presentano un’indole piuttosto equilibrata e sicura di sé, non essendo mai aggressivi ma, allo stesso tempo, sapendo difendere i propri padroni ed agendo con coraggio quando serve. Questi cuccioli di cane riescono ad essere addestrati grazie al loro coraggio e sono incredibilmente apprezzati per le loro doti da cani da guardia e da difesa. Si tratta di scelte essenziali anche per tutti coloro che vogliono ottenere un cane di razza, scelto anche attraverso tutta la salvaguardia e la cura del ramo genealogico e non solo.

Dove trovare cuccioli di cane?

A questo punto, vale la pena prendere in considerazione tutte quelle realtà all'interno dei quali si possono trovare dei cuccioli di cane da allevare, addestrare e, conseguentemente, acquistare o adottare. Imperativi morali che circolano negli ultimi anni, data la difficile situazione dei canili e del loro sovraffollamento, portano a considerare l'adozione come una misura salvifica essenziale per tutti quegli animali che si ritrovano all'interno di ambienti angusti e che meritano di trovare una casa e un rifugio protetto.

Si tratta di luoghi di grande assembramento che presentano una grande varietà di cuccioli di cane da addestrare, nonostante la maggiore difficoltà poiché non ci si ritrova Certamente di fronte ad animali da non è equilibrata ed all'addestramento compiuto. Accanto alle realtà dei canili ci sono tantissime altre piattaforme e organizzazioni che si occupano del testamento e della gestione dei cuccioli di cane, a cui rivolgersi sia per l'acquisto sia per l'adozione di cuccioli di cane che si vogliono ottenere. Infine proprio gli allevamenti, che offrono tutte le specifiche funzioni sono state prese in considerazione precedentemente e che meritano di avere uno sguardo certamente più convinto da parte di chi vuole acquistare un animale, date anche le sue caratteristiche fisiche e caratteriali. Ovviamente la scelta dipende dalle specifiche esigenze dei padroni ed alle loro volontà.