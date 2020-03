Sanremo: clochard passa la notte nell'androne dell'ex Odeon in via Matteotti, intervento della Polizia Municipale

Intervento della Polizia Locale, questa mattina in via Matteotti a Sanremo, nell'androne dell'ex discoteca Odeon. Allertati da un medico che è uscito dal suo studio nello stesso stabile, gli agenti sono intervenuti per la presenza sul pavimento di scarpe, vestiti ed indumenti intimi utilizzati probabilmente da qualche senzatetto che ha passato la notte sul pianerottolo.

Sul posto anche l'immancabile cartone utilizzato come materasso. Gli agenti hanno rintracciato l'operatore di Amaie Energia di zona che ha provveduto a rimuovere tutto il materiale ed a bonificare il luogo. Gli agenti hanno anche eseguito alcune verifiche in Pian di Nave dove ieri è stato rinvenuto un barbecue ed altro materiale lasciato probabilmente da alcuni clochard. Il materiale era stato rimosso e non c’erano più tracce di assembramenti, contrari ai recenti decreti anticontagio.