Per l’emergenza sanitaria, i ringraziamenti dell’Unione dei Comuni Valle Argentina e Armea agli operatori sul campo

“Questa mattina mentre consegnavo al Presidente dell’Unione 300 mascherine che avrebbe consegnato poco dopo all’ospedale di Carità di Taggia, e mi accingevo a predisporre alcuni ulteriori atti come l’ordinanza di divieto accensione fuochi suggerita dalla Regione Liguria, per non creare situazioni di pericolo ulteriore, pensavo.. è bello vivere in una piccola comunità dove di fronte all’emergenza sono tutti uniti e anche se non è ancora tempo di ringraziamenti finali anzi vi è ancora molto lavoro da svolgere e brutti momenti da superare, ritengo importante far sapere la mia personale gratitudine, a tutte le forze impegnate, con cui collaboro quotidianamente, che mi supportano nella gestione straordinaria di questo periodo di emergenza”. A dirlo è Valter Pastorelli, funzionario del Comune di Triora e dell’Unione dei Comuni Valle Argentina e Armea.

“Un grazie alla la Croce Rossa di Taggia, che sicuramente arriverà nelle forme ufficiali al momento debito (speriamo quanto prima): Loro da subito hanno dato disponibilità al Sindaco di Molini e attivato, da alcune settimane, con i suoi volontari, alcuni dei quali della Valle Argentina, un servizio capillare di distribuzione a domicilio di farmaci, medicinali e assistenza alle persone in difficoltà. La croce Rossa di Taggia da sempre ha rivestito e riveste un ruolo importante per la nostra valle (dalle emergenze, alla presenza sul territorio, ai pacchi per i bisognosi, .ecc ec.c) oggi piu che mai è un baluardo indispensabile.

I Sindaci dell’Unione e tutti i consiglieri della stessa sono in contatto h24 cercando di affrontare le necessità del territorio, la protezione civile gestita dal sempre attivo e insuperabile Paolo Roverio, presente a supporto della popolazione, anche nei Comuni di Ceriana e Bajardo. Un grazie per disponibilità e collaborazione a tutte le attività aperte, nei comuni delle nostre valli, farmacie, generi alimentari e botteghe di paese, forni. Loro sono un baluardo importante per le nostre comunità. Un grazie immenso alle forze dell’ordine, Carabinieri, Corpo Forestale e Polizia Provinciale che presidiano il territorio, per garantire sicurezza e prevenzione, dando al contempo assistenza, sempre dalla parte dei cittadini.

Come dicevo non sono purtroppo ringraziamenti finali (che sicuramente arriveranno dalle Amministrazioni alla fine di questa ‘guerra’), ma oggi sono SENTITI. Spero possano dare un piccolo riconoscimento e stimolo per proseguire tutti su questa strada”.