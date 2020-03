In edicola i moduli (gratuiti) di autocertificazione per chi non può stamparli. L'iniziativa di Fabio Ormea raccontata a '2 ciapetti con Federico'

"Il lavoro è sicuramente diminuito, anche perché io servo molti locali della zona che in questo momento sono chiusi". Fabio Ormea è un edicolante di corso Garibaldi a Sanremo. La sua è una delle attività che in questo periodo di emergenza Coronavirus possono rimanere aperti, garantendo un servizio soprattutto per le persone anziane che, al di fuori della televisione, non dispongono di mezzi tecnologici per essere informati.

Fabio, intervenuto a '2 ciapetti con Federico via skype', ha raccontato le tendenze di questi giorni: "I clienti comprano soprattutto giornalini di enigmistica per passare il tempo a casa - ha detto - ma vanno molto anche le riviste di cucina ed i libri allegati ai giornali".