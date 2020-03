Coronavirus: i ringraziamenti della Croce Rossa di Pieve di Teco agli operatori impegnati nell'emergenza

Il presidente della Croce Rossa di Pieve di Teco Maurizio Mitrano interviene ringrazianti quanti supportano la Pubblica Assistenza in questi giorni difficili: “Credo le mie motivazioni doverose affinché possa richiamare l'attenzione di tutti. In questi difficili giorni una efficiente e competente azienda sanitaria ha dislocato in tutta la provincia volontari di croce rossa e pubbliche assistenze per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Queste forze in campo, senza precedenti, hanno coinvolto anche il nostro piccolo ma fondamentale comitato di croce rossa di Pieve di Teco. In qualità di Presidente desidero esprimere i miei ringraziamenti a tutti coloro che ci stanno sostenendo con contributi fondamentali mirati soprattutto alla quanto prima soluzione di tale emergenza. Cito il Rotary Club di Imperia per la sensibilità dimostrata, la pro loco di Ranzo e tutti gli enti locali che nelle proprie possibilità non stanno mai facendo mancare la loro presenza. Consentitemi di ringraziare tutte le persone che in questo momento stanno provvedendo alla reperibilità di mascherine e ogni genere utile a questa tempesta. Non devo dimenticare di dire grazie ai nostri dipendenti, a tutti i volontari e tutti coloro che con la loro presenza non ci fanno sentire soli”.