Taggia: è scomparsa l'imprenditrice Liliana Barla, il ricordo e il cordoglio delle figlie Antonella e Maddalena

Le figlie Antonella e Maddalena informano i parenti, gli amici e quanti l’hanno conosciuta, che in data odierna è improvvisamente mancata agli affetti dei suoi cari, la signora Liliana Barla, vedova Reghezza Cino. La morte è avvenuta per cause naturali presso l'ospedale di Imperia, lasciando nello sconforto incolmabile, le figlie, i generi, i nipoti tutti.

“Liliana è stata una grande condottiera, come madre, come moglie e come imprenditrice nel settore floricolo, settore in cui risultava impavida lavoratrice, dove non ha mai lesinato nell'impegno lavorativo e nella correttezza presso la clientela e presso i collaboratori, ai quali ha sempre riconosciuto i meriti. Purtroppo la pandemia del Covid 19,impedisce un legittimo funerale con i conoscenti, infatti i familiari, per le esequie, potranno accompagnare la salma della cara defunta solo davanti al cancello del cimitero di Taggia, dove una breve accoglienza religiosa, permetterà la consegna della salma agli addetti del cimitero. L'insolita procedura si svolgerà lunedì alle 15.30 nel cortile antistante il cimitero di Taggia. Le figlie e parenti tutti".