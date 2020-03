Camporosso: ricevono alcune mascherine dal Comune, i ringraziamenti di una coppia di anziani

Marito e moglie di Camporosso ringraziano il Comune di Camporosso per aver donato loro alcune mascherine: “Tramite i volontari della protezione civile, a me e a mio marito, signori anziani, ci sono state consegnate un paio di mascherine... piccolo ma grande gesto per noi che ci ha scaldato il cuore in questo brutto periodo”.