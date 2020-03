Androni, marciapiedi, panchine pubbliche rifugio dei clochard, un lettore: "Perchè non si trova loro una sistemazione?"

"Buongiorno Direttore,

le scrivo in merito all'annosa problema dei clochard che non trovano da dormire e occupano androni, marciapiedi, panchine pubbliche, ecc. ecc., creando non pochi problemi a chi deve poi camminare o usare questi luoghi. Mi domando come mai la Caritas, il comune e altre associazioni assistenziali, non possono adibire una delle tante strutture pubbliche abbandonate, vedi caserma ad Arma di Taggia o altre che sicuramente ci sono in città, a luogo di accoglienza per queste persone... perchè di persone si tratta e non di sacchi della spazzatura ambulanti... al fine di dargli oltre che ricovero anche una dignità alla loro condizione e possibilmente aiutarli per un reinserimento nella società. Penso che se non tutti ma molti farebbero volentieri una colletta per il mantenimento di una struttura simile che non solo darebbe, ripeto, dignità a queste persone, ma toglierebbe anche il disagio a chi poi deve imbattersi per strada o in androni vari nel vedere certe situazioni drammatiche a dir poco e non certo degne di un essere umano. A questo proposito mi farebbe proprio piacere sapere cosa ne pensano il Sig. Sindaco e il Nostro Vescovo Monsignor Suetta.

Cordialmente, Mirco Rossato".