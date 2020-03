Emergenza Corornavirus: Coop protrae la chiusura domenicale dei suoi 1100 punti vendita

Coop ha deciso di protrarre la chiusura degli oltre 1100 punti vendita la domenica e quindi, oltre alla prossima domenica 29 marzo, saranno ancora chiusi i punti vendita Coop sia domenica 5 aprile che per Pasqua domenica 12 aprile. La decisione di protrarre la chiusura è stata presa a livello nazionale.



Confermati i motivi che ne stanno alla base ovvero rispondere alle esigenze del personale che lavora nei punti vendita e limitare ulteriormente le uscite da casa delle persone in linea con le indicazioni del Governo. “La misura, se pur riconfermata per 2 ulteriori domeniche, è comunque da considerarsi eccezionale e limitata alla fase che stiamo vivendo. Così facendo permettiamo un momento di pausa ai colleghi che operano nei punti vendita e che tanto stanno facendo per garantire un servizio essenziale alle persone; la giornata di chiusura totale permette inoltre un’ulteriore sanificazione dei punti vendita" - spiegano da Coop.



"Infine, con la chiusura alla domenica riduciamo la circolazione delle persone nella giornata; gli effetti della concentrazione sulle altre giornate sono molto piccoli, in quanto il numero di persone che effettua la spesa si è significativamente ridotto a favore di carrelli con più prodotti" - concludono.