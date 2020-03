Emergenza Coronavirus: rivedi la nostra diretta con gli assessori regionali Berrino, Scajola e Viale (Video)

Gli assessori regionali Gianni Berrino, Marco Scajola e Sonia Viale sono intervenuti questo pomeriggio in diretta ai nostri microfoni per un'analisi approfondita sulla situazione della nostra regione in piena emergenza Coronavirus.

Molti gli argomenti trattati, partendo ovviamente dalla sanità, per poi arrivare ai problemi economici di molti settori locali, primi tra tutti gli albergatori e i balneari, senza dimenticare i frontalieri.

Approfondimenti anche sul settore del turismo, con le prospettive future in vista di una possibile ripresa durante l'estate.

La diretta Facebook con Gianni Berrino, Marco Scajola e Sonia Viale