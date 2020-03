Emergenza Coronavirus: donate mascherine alla RSA Casa Rachele di Vallecrosia, dalla Fondazione "250 volte grazie"

L’Associazione "Sbarco dei Saraceni" di Vallecrosia. ha donato alla RSA Casa Rachele 250 mascherine chirurgiche, importantissime per lo svolgimento delle attività della struttura in totale sicurezza di Ospiti e Operatori. La consegna è avvenuta al di fuori della struttura da parte di Fabio Perri, Chistian Quesada e Veronica Russo.



“La Fondazione Zitomirski-onlus ringrazia l’Associazione Sbarco dei Saraceni di Vallecrosia per l’attenzione e la vicinanza che ha voluto rivolgere alla RSA Casa Rachele in questi giorni di epidemia. Grazie per esserci così vicini anche se lontani, 250 volte. Una graditissima sorpresa in questo momento molto problematico per tutte le strutture per anziani che le vede impegnate a combattere un nemico invisibile ma che potrebbe fare molto male se venisse a contatto con gli Ospiti” - spiegano in una nota dalla Fondazione.



“Così è scattata la solidarietà dei cittadini di Vallecrosia e di tutto il comprensorio per la RSA Casa Rachele. Come tutti sappiamo, infatti, il reperimento delle mascherine, indispensabili per proteggere ospiti e operatori dal contagio del Coronavirus, è da alcune settimane molto difficoltoso. Nei giorni scorsi, la stessa RSA, come tutte le strutture poste sul territorio nazionale, ha dovuto ricorrere a metodi artigianali di confezionamento delle mascherine secondo le modalità indicate dall’ASL” - aggiungono.



“Ormai da settimane, all’interno della struttura possono entrare solo gli addetti ai lavori, dopo aver misurato la febbre, indossato la mascherina e igienizzato le mani con gel alcoolico per almento 30 secondi. Questi DPI donati uniti ai sacrifici che già da settimane gli Operatori della struttura su invito della Direzione stanno adottando per tutelare la propria salute, consentiranno di tutelare ancor più efficacemente la salute degli Ospiti, degli operatori e di tutti i familiari degli operatori” - concludono da Casa Rachele.