Dalla Francia: il primo Ministro Philippe conferma il 'lock down' in tutto il paese fino al 15 aprile

Il primo ministro francese, Edouard Philippe, ha annunciato oggi che il ‘lock down’ in tutto il territorio transalpino, è stato rinnovato fino al 15 aprile per combattere la diffusione del Coronavirus e potrebbe essere ulteriormente esteso.

"È chiaro che siamo solo all'inizio dell'ondata epidemica – ha detto - per questo, in accordo con il Presidente della Repubblica, rinnoviamo il fermo in tutto il paese per altre due settimane".

Un periodo che potrà essere prolungato se la situazione sanitaria lo richiederà.