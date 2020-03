Coronavirus: sciopero regionale dei dipendenti dei supermercati domenica prossima anche nella nostra provincia

#IoRestoACasa è l'hashtag che il Governo ha lanciato in questo momento di grande emergenza sanitaria. Le lavoratrici e i lavoratori della grande distribuzione ce la stanno mettendo tutta per garantire un servizio efficiente e puntuale, oggi più che mai di estrema necessità, ma hanno bisogno di riposare di più, ed essere esposti il meno possibile.

"Per questo abbiamo chiesto con forza - ha detto Paolo Marengo della Cgil Filcams - sia a livello regionale che nazionale, la chiusura domenicale. Abbiamo chiesto anche che le aperture non superino le 12 ore al giorno, e che tutti coloro che sono impiegati nel settore possano lavorare in sicurezza per tutelare la loro salute, quella delle loro famiglie, e quella di tutti voi che andate a fare la spesa. Ecco perché abbiamo dichiarato lo sciopero per domenica prossima, certi della comprensione e della solidarietà che riserverete a tutti coloro che aderiranno".

Le lavoratrici e i lavoratori della grande distribuzione garantiscono, anche in questi giorni di emergenza e grande preoccupazione, la spesa di ognuno di noi. "Garantiamo e tuteliamo anche noi la loro salute - termina Marengo - non è essenziale fare la spesa la domenica! Chiudere la domenica sarebbe il meritato 'grazie' a chi sta garantendo un 'servizio essenziale', con grande senso di sacrificio nonostante la paura. State certi che lunedì torneranno a servire il Paese e a garantirvi di poter fare la spesa".