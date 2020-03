Coronavirus e restrizioni: piante e fiori potranno essere prodotti, trasportati e venduti, l'annuncio del Ministro Bellanova ed il plauso di Ferrari (Italia Viva)

"Le misure restrittive messe in atto per contenere la diffusione del Coronavirus hanno messo in ginocchio tutta la filiera del fiore, ora con questo primo provvedimento si interviene per ridare fiato a questo settore"



Così, Valerio Ferrari, rappresentante di Italia VIva in provincia di Imperia insieme a Patrizia Acquista, saluta positivamente l'annuncio arrivato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova. "L'agricoltura ed il florovivaismo, insieme al turismo, sono il principale settore economico della nostra provincia. Semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti potranno essere prodotti, trasportati e commercializzati, sia nella grande distribuzione che in tutti i negozi dedicati alla loro vendita. Sarà quindi consentito lo spostamento delle persone verso il punto di acquisto" - sottolinea Ferrari.



Il florovivaismo è uno dei settori dell'economia della provincia di Imperia che sta pagando maggiormente le misure restrittive contro il diffondersi del contagio da Covid-19. In Liguria, operano oltre 4200 imprese, concentrate principalmente nelle Province di Imperia e Savona (Dati Coldiretti). Un giro d'affari, soprattutto quello sull'export con cifre significative ed ora completamente fermo. Con le esportazioni, ogni anno, in questo periodo, la produzione ligure raggiunge principalmente Francia, Germania, Olanda arrivando anche Oltreoceano, per un giro d’affari, interno ed estero, che annualmente raggiunge circa 350 milioni di euro.





Il provvedimento annunciato dal Ministro Bellanova è visto da Ferrari come: "Un primo importante passo per sostenere questo settore così importante per il nostro territorio, in attesa delle misure di sostegno economico in discussione in parlamento sulla conversione del decreto Cura Italia, e delle disposizioni del tavolo di concerto dei Ministri dell'Agricoltura europei sulla commercializzazione nell'UE, che è il principale mercato di vendita dei nostri prodotti".