Coronavirus, Di Muro (Lega): “Bene ok vendita prodotti florovivaistici, ma non basta: subito fondo ad hoc per indennizzi a mancato export e spese energetiche”

"Grazie anche al pressing della Lega che ha ascoltato il grido di dolore di migliaia di imprese del comparto, il governo ha riconosciuto la vendita libera di prodotti florovivaistici, semi e fertilizzanti, accogliendo così una nostra proposta di buonsenso”. Ad informarne è il deputato della Lega Flavio Di Muro.



“Un primo passo, seppur tardivo – spiega Di Muro -, nel supporto di un comparto strategico per il made in Italy, ma non sufficiente. Le imprese del settore, in particolare per quelle del distretto florovivaistico del Ponente ligure, hanno assoluto bisogno di un’iniezione immediata di liquidità, a ristoro in primis del mancato export, che per le imprese locali rappresenta circa l’80% del giro d’affari, e delle produzioni distrutte, a causa della chiusura delle esportazioni e l’annullamento delle fiere internazionali. Non solo: occorrono coperture per le spese energetiche sostenute, anche durante questo forzato stop, spese ingentissime nel caso del mantenimento in funzione delle serre, dei costi per i dipendenti, oggi impiegati nello smaltimento dei fiori ormai merce da macero, e delle spese per il conferimento di fiori e piante come rifiuti speciali in discarica, l’azzeramento delle rate dei contributi agricoli. Con le perdite registrate in questo periodo, quello di maggiore fatturato delle imprese rispetto a tutto il resto dell’anno, le circa 5 mila aziende del distretto, a oggi, non hanno neppure la liquidità sufficiente all’acquisto dei successivi reimpianti per continuare la produzione. La Lega continuerà a fare sentire la voce dei floricoltori liguri e italiani perché il governo dia un supporto concreto e massiccio da tradursi in misure mirate per un comparto di eccellenza internazionale della nostra agricoltura e della nostra bilancia commerciale".