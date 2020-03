Coronavirus: Coldiretti dona ad Avis 30 piantine da consegnare a tutti i donatori di sangue (foto)

"Questa mattina Coldiretti Liguria, rappresentata per l’occasione da Gioele Calvi, presidente giovani Coldiretti, ha donato ad Avis Imperia oltre 30 piantine da consegnare a tutti i donatori di sangue ed al personale sanitario del Centro Trasfusionale". Lo scrive il presidente di Avis Imperia Davide Binaggia.



"In queste settimane di crisi che colpisce sia il settore agricolo che quello sanitario questo gesto dimostra la piena solidarietà dei floricoltori liguri che in un momento molto delicato anche dal punto di vista economico hanno voluto manifestare la loro vicinanza e ringraziare chi continua a fare qualcosa per gli altri.



Un ringraziamento colorato che ci auguriamo possa regalare qualche momento di spensieratezza a tutti coloro che stanno operando con grande impegno, stress e fatica.



Avis Imperia ringrazia il Primario del Centro Trasfusionale il Dott. Mazzei per la consueta disponibilità e la sensibilità dimostrata nell’accogliere l’iniziativa.

Un ultimo grande ringraziamento a tutti i Donatori che in questi giorni si sono presentati per dare il loro contributo al sistema trasfusionale, AVIS ricorda che la donazione di sangue è un gesto di cui i malati hanno bisogno con continuità ed invita a raccogliere l’appello a donare anche nei prossimi mesi.

Siamo Certi che Andrà Tutto Bene".