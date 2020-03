Emergenza Coronavirus: interviene Fratelli D'Italia' “Siamo vicini agli operatori socio-sanitari liguri”

“Siamo assolutamente vicini ed esprimiamo tutta la nostra riconoscenza e ringraziamento a coloro che lavorano nelle strutture residenziali (RSA, RP, comunità riabilitative e comunità riabilitative psichiatriche) e che per assistere le persone anziane a noi care, genitori o nonni, che abbiamo affidato loro, ogni giorno mettono a repentaglio non solo la loro salute ma anche quella dei loro familiari”.



Cosi intervengono gli esponenti di Fratelli d’Italia in merito alla situazione che si è venuta a creare all’interno delle strutture residenziali da quando siamo in emergenza Coronavirus.



“Fino ad oggi forse non è stata posta la giusta attenzione su tutti coloro che operano all’interno di queste strutture private ma convenzionate con le ASL: medici, infermieri, oss, ausiliari ma anche cuochi e manutentori, indispensabili per la gestione e il mantenimento della struttura. Tutti costoro – continuano da FdI – alla stregua dei medici, infermieri, operatori sanitari che lavorano all’interno degli ospedali, stanno svolgendo un lavoro encomiabile ed esemplare, con enormi sforzi e sacrifici. Chi lavora nelle strutture residenziali è a contatto con le persone più fragili e più a rischio di contagio e per questo è assolutamente necessario che anche a loro vengano garantite tutte le forme di controllo e di protezione e, a partire dalla distribuzione dei dpi, i dispositivi di protezione, mascherine, guanti, calzanti per arrivare ai controlli individuali. A tal proposito apprezziamo gli sforzi che si stanno facendo a livello regionale per garantire il più possibile i test con tamponi e gli esami sierologici, test ed esami che, come ha detto il Presidente Toti: “La Regione si impegna a fare a tutto il personale della sanità, agli ospiti e dipendenti delle Rsa e residenze assistite della regione e poi verranno allargate ad altre fasce della popolazione più a rischio” e noi di Fratelli d’Italia questo impegno auspichiamo si realizzi al più presto” .

“Anche alla luce di tutto ciò - concludono da FdI - auspichiamo che le istituzioni sollecitino i gestori delle strutture residenziali ad attivare tutti i processi di sicurezza per proteggere e monitorare i loro anziani ospiti, più vulnerabili al coronavirus di altri, ma anche chi come medici, infermieri, tecnici, operatori socio sanitari e ogni altro lavoratore e lavoratrice, inclusi i dipendenti delle società appaltatrici di servizi che stando a contatto tra loro diverse ore al giorno rischiano maggiormente il contagio”.