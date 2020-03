L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 27 marzo al 3 aprile

Ariete: anche se la pazienza non è il vostro forte dovete portarne tanta ed adeguarvi alle norme vigenti al fine di non incappare in sanzioni od inconvenienti e tal raccomandazione andrà estesa pure a familiari ed intimi conoscenti soprattutto se testoni ed incoscienti. Contenetevi inoltre con l’alimentazione masticando piano e limitando cibi irritanti per la mucosa gastrica e l’intestino. Un comunicato, giungente da fuori, vi lascerà senza fiato. Weekend all’insegna dell’apprensione.



Toro: statevene a casina a gustare il sapore di antichi valori schiacciati da un consumismo che attanagliava ed inaridiva effettuando spostamenti soltanto in caso di estrema necessità e se il partner abita lontano accontentatevi di bacetti virtuali, telefonate, messaggi e sogni da concretizzare quando tutto il corrente marasma sarà ultimato. La sfida maggiore consisterà nel mantenere la calma e non cader preda dell’ansia. Alterchi sul lavoro e anzianotti da proteggere.



Gemelli: che lo dimostriate o meno siete abbastanza preoccupati sia per voi che per altri componenti del nucleo domestico ma partite dal presupposto che alla fine tutto andrà bene a patto di rispettare regole fondamentali tipo quella di andare al supermercato, in farmacia o altri negozietti con guanti e mascherina! Fatevi altresì vivi con chi risiede altrove e riempite il tempo svolgendo dei lavoretti casalinghi, tuffandovi nella lettura o preparando dei manicaretti. Sabato convulso.



Cancro: demotivati e sconfortati non riuscite ad intravvedere spiragli di luce nel buio di questa quarantena atta a protrarsi forse più del normale ma voi non smettete di credere e auspicare un domani migliore: basta unicamente sedersi sulla sponda della speranza e aspettare… Taluni nativi si vedranno costretti a variare abitudini o, a seguito di novelle ordinanze, restringere il campo d’azione. Se soffrite di patologie croniche pigliate le dovute precauzioni. Domenica casereccia.



Leone: vi sentirete dei leoni in gabbia ma d’altronde scappare da quelle simboliche sbarre significherebbe correre dei pericoli di cui potete fare benissimo a meno. Quindi non andate nel pallone e siate positivi con la certezza di uscire prima o poi da una situazione penalizzante non solo per voi ma per tutti quanti. I più apprensivi faranno centomila predicozzi e raccomandazioni a figlioli e genitori sfiorando quasi l’esagerazione… Minuti scambi di opinione con l’essere amato.



Vergine: è giunta l’ora di riflettere, meditare, ragionare su ciò che maggiormente conta per voi e che prima, presi da una miriade di impegni, avevate relegato in un angolino tipo gli affetti veri e sinceri, una salute da salvaguardare, un’alba o un tramonto da contemplare, delle amicizie da apprezzare e coltivare. Non temiate per i beni pratici e riscoprite la vostra interiorità: il resto, puramente materiale, ritornerà un domani alla normalità ... Temporanei corrucci per un anziano.



Bilancia: tra una sbuffata, una gioia impensata, una missiva inaspettata, una lunga dormita, una faccenduola da sbrigare le giornate scorreranno sempre nella stessa maniera… Per ora accontentatevi di ciò che passa il convento e girate alla larga, se non adeguatamente attrezzati, da luoghi un pochino più affollati, tipo ospedali o supermercati. Chi lavora mantenga le dovute distanze mentre chi è costretto a stare a casina si organizzi in modo da riempire le ore con giochetti o diletti.



Scorpione: non permettete al morale di scendere a terra in quanto non esiste notte così lunga dall’impedire al sole di sorgere ancora ed approfittate delle attuali soste forzate per rassettare l’habitat in cui soggiornate, il garage, l’orto o la cantina. Se invece siete al rusco, indipendentemente dal calo di produttività, adoperatevi al massimo per escogitare stratagemmi preposti ad ottimizzare, nel futuro, l’attività. Un gesto di maleducazione vi inalbererà.



Sagittario: il periodo non è gaudente e non soltanto per il virus incombente ma anche per altre faccende attigue alla mansione svolta, alle finanze, alle scadenze o ad un altro problemino spettante voi o un parente. Le stelle infatti brillano ad intermittenza su di una quotidianità piena di inghippi ma da saggi figlioli di Giove cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno e non dare in escandescenze. Stramberie connesse ad un essere indecifrabile. Responso impensabile.



Capricorno: sembra che tutto vada storto ma trattasi probabilmente di uno stato d’animo accreditabile al contesto globale in cui vi trovate. Si sa che con Marte che guarda di traverso le faccende non possono filare secondo le vostre aspettative ma fatevene una ragione e imparate l’arte della lungimiranza e dell’accondiscendenza. Non da escludere new relative a figlioli, posticipazione di appuntamenti, eventi, e soggetto da sostenere e spronare in un attimo di défaillance.



Acquario: non agitatevi e non fissatevi su questioni risolvibili con un minino di buon senso e di prudenza… La settimana appare essere piuttosto variabile, annesse delle comunicazioni contrastanti, dei pensieri vaganti, degli sbalzi umorali e una gran voglia di esser lasciati in pace da chiunque seguiti a picchiare sul medesimo tasto. In uno scatto di nervi offenderete un interlocutore oppure direte cose non pensate. Se felicemente accoppiati inventate magici momenti con chi amate.



Pesci: certo che non ci voleva questa pausa obbligatoria atta a sconquassare piani ed intenzioni però il male non vien mai solo per nuocere quindi approfittatene per approfondire il dialogo con la famiglia, pensare un pochettino a voi stessi, staccare la spina, coccolarvi e rilassarvi. Persino tra fidanzati distanti la lontananza servirà a capire, del rapporto medesimo, l’effettiva importanza. Attenti nel contempo a non fare sforzi e a non esagerare col piluccare.



E che le stelle ci aiutino a vedere nel buio che ci avvolge la luce della speranza…