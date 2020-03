Grazie a UNCEM e alle Associazioni dell'agricoltura, consentita la produzione e vendita di semi, piante, piante da frutto, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti

È consentita, in questa fase di emergenza, produzione, trasporto, commercio del settore florovivaistico e di prodotti agricoli. Semi, piante, piante da frutto, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, potranno essere prodotti, trasportati, commercializzati. E i negozi per la vendita resteranno aperti. Dovunque. Non solo nella Grande distribuzione. Le attività florovivaistiche, che rientrano nel raggio delle coltivazioni agricole.



Lo scrive il Mipaaf in una nota che dunque recepisce le istanze mosse da Uncem, dai Comuni montani, da tantissimi operatori del settore e dalle loro Associazioni di categoria. "È molto positivo quanto deciso. Lo avevamo chiesto al Ministro insieme ai colleghi delle Associazioni di categoria dell'Agricoltura - afferma Marco Bussone, Presidente Uncem - Il chiarimento delle ultime ore era atteso e molto importante. Ringrazio la Ministra Bellanova e quanti hanno lavorato verso questa decisione. Ora confidiamo nella efficace uscita dalla fase di emergenza e nell'impegno del Governo per il sostegno alle filiere agricole, determinanti nelle zone montane del Paese".



FAQ GOVERNO SU FLOROVIVAISMO

D. Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l’altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?

R. Sì, è consentita, in quanto l’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l’attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.