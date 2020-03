Vallecrosia: prosegue il lavoro della Polizia Locale nel controllo su strada e degli esercizi commerciali

Continua incessante l’opera di controllo della Polizia Locale di Vallecrosia sia su strada che negli esercizi commerciali: a seguito verifiche sulle autocertificazioni scatteranno nei prossimi giorni le prime tre sanzioni amministrative disposte dal nuovo decreto.

E' stato attivato, con la preziosa collaborazione del Settore di Polizia di Frontiera di Ventimiglia, la procedura di 'riammissione' in territorio francese di un extracomunitario sorpreso a girovagare senza meta in centro città e condotto quindi prima al posto di controllo di Ponte San Luigi e successivamente consegnato alle autorità di polizia francesi.

La Polizia Locale vallecrosina ha ricevuto ieri in dono mascherine, guanti e tute: "Ringrazio il comitato 'Sbarco dei Saraceni' e la ditta 'Ferramenta Maccario' per l'omaggio, sottolinea il Comandante Elvio Bonsignore - e colgo l’occasione per lanciare un ulteriore messaggio alla cittadinanza: 'State a casa', solo in questo modo ci aiutate ad aiutarvi”.