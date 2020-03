Sanremo: un barbecue e del cibo di fronte a Santa Tecla, intervento della Polizia Municipale (Foto)

Ricognizione della Polizia Locale, questa mattina sull'intera area portuale di Sanremo, dopo la segnalazione di un operatore di Amaie Energia, per la presenza di avanzi di cibo, bottiglie di birra vuote, vestiti ed addirittura un braciere sul porto e in zona Pian di Nave.

Ritrovamento che confermerebbero la frequentazione di gruppi di persone, probabilmente di origine extracomunitaria, che si dedicherebbero a pericolose riunioni conviviali all'aperto senza rispettare i recenti Decreti sul contenimento del contagio da coronavirus. Gli agenti, subito intervenuti sul posto, hanno proceduto ad un capillare controllo dell'intera zona senza trovare nessuno. I controlli saranno ripetuti anche nelle ore serali e notturne.

Gli agenti della Municipale hanno inoltrato una segnalazione urgente ad Amaie Energia affinché faccia intervenire urgentemente personale idoneo per far rimuovere tutto il materiale in modo che non possa più essere riutilizzato.

Gli agenti della Municipale stanno continuando a pattugliare l'intero territorio matuziano, per far rispettare le disposizioni del Decreto ministeriale. Verifiche che vengono svolte ovunque, comprese le frazioni.