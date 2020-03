Particolare iniziativa quella messa in campo parrucchiere Luca Rolando di Taggia rivolta a medici ed infermieri.

"Per dimostrare la nostra riconoscenza a chi ogni giorno è impegnato nelle corsie degli ospedali, non appena finirà l’emergenza, e speriamo presto, io Luca Rolando e il mio staff, offriremo a medici ed infermieri un taglio o una piega gratuita in segno di gratitudine per il loro prezioso lavoro".