Speciale Coronavirus: oggi pomeriggio gli Assessori regionali imperiesi ospiti nella nostra trasmissione speciale

Continuano le trasmissioni di Sanremo News ed Imperia News per seguire da vicino l’emergenza Coronavirus. Lo stiamo facendo ogni lunedì con ‘Backstage’ che, con emissioni ‘crossregionali’ tra Liguria, Piemonte e Lombardia, svolge una serie di approfondimenti tra le zone coperte dai giornali del nostro gruppo editoriale.

Lo fa con Federico Marchi, che propone tutta una serie di appuntamenti con ‘2 Ciapetti via web’ e con la trasmissione vera e propria del martedì sera. La fa l’intera redazione con molte interviste che vengono proposte nel corso della giornata. Oggi pomeriggio abbiamo voluto coinvolgere la Regione Liguria che, come tutti gli altri enti locali è ogni giorno in prima linea nella lotta al Covid-19.

Alle 15.30, infatti, saremo in diretta sulle pagine del nostro giornale, sui nostri profili Facebook e sul nostro canale di YouTube, con tre ospiti speciali che saranno collegati ovviamente via web, in ottemperanza alle disposizioni del Ministero. Avremo ai nostri microfoni gli Assessori imperiesi della Regione: Sonia Viale, Marco Scajola e Gianni Berrino per affrontare le varie tematiche legate al Coronavirus. Quelle di ordine sanitario, lavorativo e commerciale.

Per chi volesse seguire in diretta la trasmissione potrà farlo aprendo la home page del nostro giornale, oppure andare sulle pagine Facebook di Sanremo News e Imperia News. Chi la vorrà invece vedere sul proprio televisore (è necessario uno smart tv con installata l’applicazione di YouTube) potrà farlo andando sul canale ‘Il Nazionale’ e seguire la diretta. Sarà anche possibile inviare domande attraverso la nostra pagina Facebook.