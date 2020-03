Servizio di consegna pasti a domicilio, informativa di Confesercenti Imperia sui requisiti necessari

La Confesercenti di Imperia informa le aziende interessate ad istituire un nuovo servizio di consegna pasti a domicilio che è necessario effettuare una semplice comunicazione al SUAP del proprio Comune dove ha sede l’attività di ristorazione.

Quali sono i requisiti igienico-sanitari da rispettare?

Ai fini della sicurezza e dell'igiene degli alimenti è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:

I pasti dovranno essere ripartiti in contenitori monouso muniti di coperchio, di materiale idoneo al contatto per alimenti (es. cellulosa, plastica o alluminio) e chiusi ermeticamente.In fase di ordinazione dovranno essere fornite, su richiesta del consumatore, le informazioni in merito agli ingredientI contenitori monouso dovranno essere trasportati in contenitori isotermici dotati di coperchio, lavabili e disinfettabili, atti a mantenere la temperatura > di 65° C per i pasti consegnati caldi, oppure la temperatura < a 5° per i pasti consegnati freddi;

A temperatura ambiente (ma sempre protetti nei contenitori di cui sopra) possono essere trasportati solo alimenti non deperibili (pane, prodotti da forno, prodotti di pasticceria secca);

Occorre specificare che possono preparare pasti da consumare caldi ma trasportati freddi (esempio roastbeef ed altri piatti a base di carne o pesce) solamente le strutture che dispongono di attrezzature idonee all'abbattimento rapido della temperatura.

Tutta la preparazione dei pasti è avvenuta utilizzando la mascherina nonché le altre usuali prassi igieniche; le persone addette alla consegna dei pasti a domicilio sono dotate di mascherina e guanti monouso e manterranno, al momento del recapito degli alimenti la distanza interpersonale di almeno un metro.

Il vano di carico del mezzo utilizzato per il trasporto dei pasti è in materiale lavabile e disinfettabile e viene mantenuto costantemente pulito e disinfettato.

Gli uffici della Confesercenti sono a disposizione per ogni assistenza.

#Celafaremo