Sanremo: da giorni non ci sono più soldi nel 'Postamat' del Borgo, grido d'allarme dagli anziani e dal Consigliere Ventimiglia

Grido d’allarme, soprattutto dagli anziani del quartiere, per la mancanza di denaro al Postamat del ‘Borgo’ a Sanremo. La problematica è stata rilanciata dal capogruppo della Lega di Sanremo, Daniele Ventimiglia, anche lui residente del popoloso quartiere matuziano, che conta circa 10mila abitanti.

L’ufficio postale è chiuso da alcuni giorni ed i residenti non possono ritirare denaro da tre, perché lo sportello automatico non viene rifornito. Un problema non da poco, visto che in questi giorni gli anziani devono anche ritirare la pensione e, chi non ha il versamento automatico sul proprio conto corrente, potrebbe ritirare il denaro al ‘Postamat’.

Nei giorni scorsi gli utenti hanno chiesto all’ufficio postale centrale di via Roma di intervenire ed è stato confermato che il problema è stato segnalato ma, purtroppo, ancora oggi lo sportello è praticamente inutilizzabile, se non per operazioni on line. Una situazione su cui intervenire celermente, anche per evitare assembramenti negli uffici postali della città (in questo momento il più vicino al ‘Borgo’ è quello di via Agosti), in un momento in cui si chiede alla cittadinanza di non crearli.

Anche il Consigliere Ventimiglia si è fatto portavoce della questione, chiedendo a gran voce alle Poste di intervenire al più presto e rifornire di denaro il Postamat.