Sanremo: alunni dell'Istituto comprensivo 'Centro Levante' a lezione sul web, il ringraziamento dei genitori (Foto)

Le famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo ‘Sanremo Centro Levante’ ringraziano gli insegnanti che, in questo periodo di emergenza sanitaria, si stanno adoperando per garantire la continuità scolastica attraverso un costante calendario di lezioni online e un aggiornamento quotidiano sulle piattaforme digitali scolastiche con materiale didattico, compiti e questionari.

“Siamo felici che le indicazioni del dirigente scolastico Prof. Giuseppe Monticone – dicono i genitori - siano state immediatamente accolte dal suo motivato staff e che, quindi, grazie agli insegnanti di ogni ordine e grado, si stia mantenendo e consolidando, innanzitutto, il rapporto umano con bambini e ragazzi nonché, seppure con gli inevitabili limiti della tecnologia rispetto alle lezioni frontali, si stia permettendo una continuità nella loro preparazione”.

“Questo difficile periodo che tutti stiamo vivendo – terminano - una volta terminato, avrà sicuramente dei risvolti positivi che probabilmente non si sarebbero verificati con la normale attività. Le nuove competenze digitali apprese da docenti, famiglie e ragazzi ci consentiranno, in futuro, di affrontare le ordinarie problematiche in maniera più proficua. Grazie davvero per quello che state facendo per i nostri figli”.