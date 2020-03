L'emergenza Coronavirus non ferma la vita universitaria: laurea a distanza per la taggese Luana Pomponio

L'emergenza Coronavirus non ferma la vita accademica e universitaria. Grazie ai collegamenti via web, sono molti i ragazzi della zona che possono discutere la tesi e laurearsi a distanza.

È stato così anche per la 25enne Luana Pomponio che ha conseguito la laurea in Economia e Gestione delle Imprese all'Università di Genova. Grazie al collegamento telematico con la sua facoltà ha potuto discutere la sua tesi dal titolo “Il settore vitivinicolo: strategia d’impresa, comunicazione e internazionalizzazione”. Argomento a dir poco attuale e, soprattutto, molto legato a diverse imprese della nostra terra.

A Luana le congratulazioni da parte della redazione di SanremoNews.