Sanremo: tanti anziani si affidano ai volontari per fare spese e commissioni, funziona il servizio allestito dal Comune

Stanno aumentando le richieste delle persone anziane a Sanremo, per commissioni e fare la spesa nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. La conferma arriva dall’Assessore ai Servizi Sociali del Comune matuziano che lavora prevalentemente da casa, seguendo gli interventi grazie ai volontari ed alla Protezione Civile che si occupano dell’assistenza domiciliare.

Uno dei problemi riguarda i senza tetto. Il Comune ha due luoghi dove possono andare a dormire e fare una doccia i clochard ma, con le nuove disposizioni ovviamente chi si reca nei dormitori poi deve rimanere all’interno. Qualcuno che, purtroppo, non vuole stare all’interno e che vive in strada c’è ancora. I due dormitori sono al momento a tappo e circa 15 persone vivono al loro interno.

“Abbiamo pensato ad attrezzare anche un altro luogo – ha detto l’Assessore Costanza Pireri – ma non è semplice, sia per le distanze di sicurezza che per l’eventuale controllo. Su questo stiamo decidendo”. Intanto ricordiamo che gli anziani over 65 possono chiamare il numero attivato dal Comune per poter accedere al servizio dei volontari, chiamando il numero 0184580522, dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.