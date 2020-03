Sanremo: raccolta dei rifiuti a domicilio per i positivi al Covid-19, l’incarico a una ditta di Albenga

L’emergenza Coronavirus sta cambiando la vita di tutti noi, con conseguenze anche sulle più elementari dinamiche quotidiane. Per chi, poi, è risultato positivo al Covid-19 e sta trascorrendo la quarantena a casa, anche il conferimento dei rifiuti può essere un problema.

Per questo le norme regionali hanno previsto che i Comuni mettano in campo un servizio per la raccolta domiciliare con tutti i presidi del caso per evitare contatti diretti con i malati e con i rifiuti stessi, possibile veicolo del virus.

Il Comune di Sanremo si è attivato e ha affidato di recente il servizio di raccolta domiciliare alla ditta ‘Baseco Srl’ di Villanova d’Albenga. L’importo massimo dell’appalto è di circa 48 mila euro, al raggiungimento della cifra si procederà con un eventuale rinnovo. La durata e, di conseguenza, il possibile importo del servizio, potrebbero poi variare a seconda del prolungarsi o meno dell’emergenza Coronavirus.