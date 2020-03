Sanremo: problema pensioni a Bussana, Sindoni “Le Poste saranno aperte tre giorni alla settimana”

Dopo la nostra notizia di questa mattina, si apre un primo spiraglio per i molti anziani di Bussana che in questi giorni devono ritirare la pensione.

A dare l'annuncio è il vice sindaco Alessandro Sindoni: “Le Poste saranno riaperte tre giorni alla settimana: martedì, giovedì e sabato a partire da questo sabato”. “Poi - prosegue Sindoni - tornerà finita l'emergenza, sei giorni su sei”.

L'assessore al Turismo, bussanello doc, si è fatto carico del problema ottenendo quindi una riapertura fondamentale per i tanti anziani del paese. Per loro, infatti, lo spauracchio era dover andare fino a San Martino per ritirare la pensione. Da sabato, per fortuna, tutto tornerà vicino alla normalità con tre aperture alla settimana.