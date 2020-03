Emergenza Coronavirus: a Coldirodi l'ufficio postale sarà aperto tre giorni la settimana, a Poggio sempre

Dopo il caso di Bussana, grazie all'impegno del vice sindaco Alessandro Sindoni, sono state definite le aperture anche degli uffici postali di altre due frazioni sanremesi.

A Coldirodi l'ufficio postale sarà aperto per tre giorni la settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. A Poggio, invece, sarà aperto tutti i giorni.

Si tratta di un servizio particolarmente richiesto specie nei giorni del ritiro pensioni. Fino a ieri, infatti, l'indicazione delle Poste era quella di presentarsi agli uffici sanremesi, in particolare a quello di San Martino. Un disagio non da poco specie per i più anziani, soprattutto quando le indicazioni del Governo sono quelle di non spostarsi da casa se non per motivazioni particolarmente urgenti.