Emergenza Coronavirus: 2700 mascherine per tutti gli abitanti di Triora, Molini di Triora e frazioni

2700 mascherine chirurgiche arriveranno in questi giorni a Triora e Molini di Triora. I dispositivi di protezione sono stati ordinati dall’Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea per conto delle due amministrazioni comunali.



In queste settimane, Triora, grazie all'impegno del sindaco Massimo Di Fazio ha dimostrato di essere in prima linea nell’attuare disposizione e dare vita ad interventi per contrastare il diffondersi del Coronavirus. Iniziative che grazie ad un confronto costante e quotidiano con gli altri borghi sono state allargate anche alle altre realtà che fanno parte dell’Unione. In questo caso, le mascherine saranno consegnate soprattutto a tutti gli abitanti dei due paesi, arrivando a coprire anche il fabbisogno delle frazioni, delle attività e non solo. Infatti, saranno donate anche ai militari dei distaccamenti dei carabinieri e dei carabinieri forestali di Triora e di Badalucco.



Proprio grazie al clima di condivisione e collaborazione tra gli enti era arrivata la proposta di Valter Pastorelli, responsabile del servizio finanziario del Comune di Triora e dell’Unione. Quest’ultimo era riuscito a trovare le mascherine per Triora ed ha chiesto anche agli altri comuni se qualcuno avesse voluto aderire all’ordine. Così Molini di Triora ha subito colto l’opportunità.



“Grazie a questa operazione ci siamo garantiti 500 mascherine, una per ogni abitante di Molini di Triora e delle nostre nove frazioni. - spiega il sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso - Nel nostro caso le stavamo già cercando ma in questo momento è molto difficile riuscire a trovarne. Nel nostro caso l'idea era arrivata dal consigliere Mario Antonio Becciu, capogruppo d’opposizione della lista Nuovo Futuro. Un pensiero positivo che come maggioranza abbiamo subito sposato, a dimostrazione che si può collaborare per il bene di Molini di Triora”.



La consegna delle mascherine avverrà da oggi a Triora e nell’arco dei prossimi giorni a Molini di Triora. Non sono molti i comuni che riescono a garantire la distribuzione di questi presidi per la cittadinanza. Un risultato ma soprattutto un segnale di vicinanza per gli abitanti di entrambi i paese in un momento in cui siamo messi tutti a dura prova da questa emergenza sanitaria.