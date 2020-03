Per l'emergenza sanitaria, la FNP CISL Territoriale di Imperia Savona dona 2mila euro a sostegno del sistema sanitario

La FNP CISL Territoriale di Imperia Savona, condividendo appieno le motivazioni e le finalità della sottoscrizione nazionale 'Aiuta chi ci aiuta' lanciata da CGIL CISL UIL per la raccolta di fondi da destinare al nostro sistema sanitario in questa situazione di emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19, ha deciso di versare un contributo di € 2000,00 che va ad aggiungersi a quanto già donato a livello Regionale.

"Vuole essere un atto di solidarietà - spiegano dalla Segreteria Territoriale - verso le strutture sanitarie e tutti gli operatori in prima file per combattere questa pandemia che colpisce maggiormente proprio le persone anziane ed i pensionati anche perché già sofferenti per altre patologie.

Infatti questa iniziativa nazionale decisa in accordo con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è finalizzata in particolare al potenziamento delle strutture di terapia intensiva e dei dispositivi di protezione personale".

L'invito a donare di CGIL, CISL e UIL è rivolto a tutti e quindi chi intende aderire può farlo utilizzando il cc bancario di cui si riportano i dati:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

c/c intestato a CGIL, CISL, UIL

IBAN IT50 I010 3003 2010 0000 6666 670

Causale 'Aiuta chi ci aiuta'