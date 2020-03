Corsi gratis: avvicinati al mondo dei droni con i corsi on line di Eurodrone

Con il decreto io resto a casa, abbiamo ricominciato a vivere in una realtà diversa da quella in cui eravamo proiettati, dove il tempo e lo spazio acquista un valore diverso.

Hobby, Passioni, Interessi, riaffiorano perché non più soffocati dalla miriade di impegni giornalieri, bene proprio per questo motivo la Eurodrone, mette a disposizione dei micro corsi formativi sul mondo dei droni, corsi che si terranno a titolo gratuito, perché per noi è importante dare un’opportunità a coloro che vogliono approfittare del tempo a loro disposizione in modo proficuo, anche per imparare cose nuove.

I micro corsi saranno tenuti in orario mattutino e replicati nel pomeriggio, si potrà scegliere l’orario più idoneo alle proprie esigenze, i corsi saranno attivati con la partecipazione di minimo 4 persone e tratteranno i seguenti argomenti:

droni e il mondo del lavoro

cosa sono i droni da gara e FPV

costruisci il tuo drone

differenze tra giocattoli e aeromodelli

dove posso usare il mio drone.

Tutto questo da casa davanti al tuo computer o telefonino, come fare?

Semplice scrivi hai nostri indirizzi e-mail (info@eurodrone.it) o chiama il nostro numero di telefono (0171390249) prenotata il corso di interesse, lascia i tuoi dati, sarà nostra premura inviarti il codice per partecipare al corso on line in diretta così non solo seguirai la lezione ma potrai anche porre domande all’ istruttore.

Se usi WhatsApp manda a questo numero 346-9419049 i tuoi dati completi di e-mail, nome cognome e numero di telefono e provvederemo a darti le informazioni utili per partecipare ai corsi GRATUITI.

Sito internet www.eurodrone.it