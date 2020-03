Ventimiglia: centinaia di mascherine di stoffa omaggiate da donne e associazioni, domani il Sindaco inizia la distribuzione

Ha avuto vasta eco la protesta, con un video pubblicato sul nostro giornale, del Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino contro l’invio delle mascherine considerate (di carta straccia) ricevute dal Comune della città di confine dalla Protezione Civile.

Ma il primo cittadino frontaliero, da sempre conosciuto per la sua voglia di fare per la città, non si è dato per vinto. Ha raccolto le mascherine che gli sono state donate da molte donne del territorio e da alcune associazioni e, da domani inizierà a distribuirle. Si tratta, lo ricordiamo, di mascherine di stoffa e quindi non utilizzabili per presidi sanitari ma che possono essere usate per chi si muove in città.

Si tratta di un primo lotto di circa 200 mascherine che il primo cittadino ha ricevuto e che, domani, saranno distribuite alla Protezione Civile ed alla Polizia Municipale che, al momento, non dispongono di dispositivi di protezione. Alcuni lotti saranno distribuiti anche in città alle farmacie che potranno regalarle ai clienti.

Il Sindaco, tra l’altro, non ha escluso che la ‘produzione delle stesse mascherine possa proseguire nei prossimi giorni, per poterle fornire ad un sempre maggior numero di persone nella città di confine. In un momento difficile come questo, quindi, da Ventimiglia arriva la conferma del voler ‘fare squadra’ tra cittadini ed amministratori per poter lottare contro il Coronavirus.