Freddo intenso sulla nostra provincia e ieri deboli nevicate nell'entroterra: picco minimo a Poggio Fearza con -9,7 (Video)

Temperature ancora all’ingiù dopo il netto calo già di ieri, anche questa mattina sulla nostra provincia. E, nel tardo pomeriggio di ieri, si sono registrate anche alcune lievi spolverate di neve nell’entroterra.

In particolare qualche fiocco bianco si è visto a Bajardo e Triora mentre questa mattina Monesi si presenta imbiancata, seppur minimamente. Neve anche sul basso Piemonte. I venti freddi in arrivo dal Polo hanno ulteriormente abbassato la colonnina di mercurio e, anche questa mattina, il record spetta ai 1.800 metri di Poggio Fearza dove si sono registrati -9,7 gradi.

Molte le località, ovviamente dell’entroterra, che sono state stanotte sotto zero (e in alcuni casi lo sono ancora adesso): Pigna -4,8, Apricale -4,5, Montalto -3,2, Verdeggia -2,7, Triora -2,3, Colle di Nava -2,1 e Ceriana con -1,6. Sopra lo zero ma sempre molto freddo a: Castelvittorio 1, Seborga 1,3, Dolceacqua 2, Pontedassio 3,4, Borgomaro 4, Pieve di Teco 4,5, Dolcedo e Ventimiglia 5,5, Rocchetta Nervina 5,7.

Anche se sulla costa Ventimiglia è tra le più fredde, solo poco più in alto i termometri di: Sanremo con 6,2, Imperia 6,3 e Diano Marina 6,5. Curiosamente la temperatura minima più alta della nostra provincia è stata di Airole, piccolo borgo alle spalle di Ventimiglia con 6,9 gradi.

La debole nevicata di ieri a Bajardo:

Il vento è calato rispetto a ieri, quando invece si sono registrate forti raffiche soprattutto in montagna. La velocità più alta è stata annotata a Poggio Fearza con 58,7 km/h. Decisamente più tenue il vento sulla costa, tra 20 e 26 km/h.

Secondo le previsioni un ulteriore peggioramento lo avremo quest’oggi, con annuvolamenti e probabili precipitazioni che potranno essere nevose nell’entroterra. Venti ancora in rinforzo così come domani quando ci saranno ancora nubi e piogge, ma le temperature si rialzeranno. Probabile ritorno del bel tempo con sole e qualche addensamento nel fine settimana.