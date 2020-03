Emergenza Coronavirus: 272 i ricoverati all'Ospedale Policlinico San Martino di Genova

Il Policlinico San Martino di Genova, ha rilasciato il bollettino medico aggiornato sui ricoverati per Covid-19. Ad ora sono 39 (oggi 1 paziente sulla nave) i ricoverati in Malattie Infettive, 43 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 5 pazienti in sub intensiva, 30 al Padiglione 10, 80 al Padiglione 12, 27 al 5° piano della palazzina laboratori, 47 quelli gestiti al piano terra e al 1° piano del Pronto Soccorso.



Il reparto di Ortopedia del nosocomio genovese si è strutturato per gestirsi un’area dedicata ai pazienti Covid, a fronte di pazienti positivi, che necessitano di essere processati. Sono stati consegnati dalla Protezione Civile al Pronto Soccorso 5 termoventilatori e 5 caloriferi da campo, per riscaldare l’area della tende Covid per far fronte all’abbassamento delle temperature. Sono da oggi in dotazione dell’Ospedale 15 maschere con ultra filtrazione + 15 caschi pressurizzati con aria filtrata + nuove tute pressurizzate 50 volte più efficaci, secondo studi, rispetto alle FFP3 oggi in uso. A gestire le preziose risorse il Servizio Prevenzione e Protezione, diretto dal dottor Dimitri Sossai.



Operativo in Rianimazione il ventilatore polmonare donato dal Coordinamento Nazionale Cacciatrici Federcaccia, Federcaccia Liguria e dalle sezioni comunali. Non si placa intanto l’ondata benefica che sta travolgendo il Policlinico: l’Antica Forneria Recco ha donato 1 quintale di prodotti precotti (tra focaccia al formaggio e farinata), la Nespresso Italiana invece ha donato macchine del caffè e scorte annesse alle centrali 112/118, al Pronto Soccorso e al reparto di Malattie Infettive, accompagnando la donazione con una lettera del Direttore Generale Stefano Goglio.