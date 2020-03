Sanremo: la piccola Giorgia di 5 anni scrive alle maestre della Scuola dell'Infanzia 'Asquasciati' di via Panizzi

Con l’aiuto dei genitori la piccola Giorgia di 5 anni ci ha scritto ringraziare le maestre della Scuola dell’Infanzia 'Asquasciati' di via Panizzi a Sanremo:

“Frequento, o meglio frequentavo, l'ultimo anno della scuola dell'Infanzia Asquasciati. Dal 24 febbraio non vado più per colpa di questo pericoloso virus e devo dire che sono molto triste. Non vedevo l'ora di essere una ‘bimba blu’, perché sapevo che i bimbi grandi nell'ultimo anno di scuola dell'infanzia fanno tante attività fuori e dentro la scuola e non vedevo l'ora di poterle fare anche io. Invece purtroppo mi ritrovo, come tanti miei compagni isolata in casa, un po' annoiata perché i miei genitori lavorano e i miei fratelli sono impegnati con la didattica online e quindi spesso mi ritrovo a giocare da sola senza poter disturbare. Per fortuna però le maestre Roberta e Loredana, e anche le altre delle altre sezioni della mia scuola dell'infanzia, ci mandano via WhatsApp tanti video per starci vicino e tante attività da fare con i nostri fratelli o con i nostri genitori, in modo da non farci sentire troppo tristi e non farci sentire la mancanza dei nostri compagni. E allora le volevo ringraziare perché in questo momento triste e strano le mie maestre sono sempre presenti, ci tengono compagnia, ci fanno sentire meno soli e ci trasmettono il loro affetto anche da lontano. Grazie ancora Roberta, Loredana e tutte voi che ci state vicino. Un abbraccio da Giorgia”.