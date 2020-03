Il Direttore del Golf Club degli Ulivi, Vittorio Bersotti, ha promosso una raccolta di fondi per l’ospedale di Sanremo. L’ha lanciata sul gruppo ‘Gofundme’ con l’obiettivo di raggiungere quota 10mila euro.

La raccolta è partita alle 19.45 circa e, in poco meno di un’ora ha già raggiunto quota 1.000 euro. Un risultato straordinario che non potrà che migliorare di ora in ora e che raggiungerà l’obiettivo rapidamente. La sottoscrizione è QUI.