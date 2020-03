Importante donazione della Unogas al centro 'Aiuto alla Vita' in occasione del premio 'Donna di Fiori'

Il centro di ‘Aiuto alla Vita’ ringrazia l’azienda Unogas per la generosa donazione, in occasione del premio ‘Donna di Fiori’. I fondi sono stati utilizzati per attività di prevenzione e sensibilizzazione del nostro territorio rivolte alle donne vittime di violenza.

Anche in questo difficile momento, le donne non sono sole: in base al Decreto inerente le misure di contenimento e il contrasto del diffondersi del Covid-19 il ‘Centro Antiviolenza ISV’ di Imperia e gli sportelli di Sanremo e Ventimiglia hanno sospeso temporaneamente l'accoglienza fisica ma è garantita la vicinanza e il supporto attraverso l'accoglienza telefonica. E' possibile contattare il centro antiviolenza ISV al numero verde gratuito 800186060 con il seguente orario: lunedì 9/12 e 14/17, martedì 14/17, mercoledì 9/13 e 14/17, giovedì e venerdì 9/12.

E' inoltre sempre attiva la segreteria telefonica dove si può lasciare un messaggio con il proprio recapito e le indicazioni su quando è possibile essere richiamate, si può contattare anche il Centro Antiviolenza scrivendo una mail all'indirizzo info@centroisv.it. Inoltre è possibile contattare il numero nazionale antiviolenza 1522 attivo 24 ore su 24 anche tramite chat scaricando l'app o andando sul sito internet e le Forze dell'Ordine al numero 112.